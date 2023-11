Lazio, le condizioni di Romagnoli: ecco il comunicato

ROMA - “Alessio Romagnoli è stato sottoposto presso la Clinica Paideia ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva a carico del polpaccio destro”. Questo il comunicato della Lazio sulle condizioni del difensore biancoceleste fermo già da due giorni e non convocato per la partita all’Arechi contro la Salernitana. La difesa è ridotta all’osso e l’uomo dell’emergenza è Mario Gila, l’uomo che Sarri non ha mai fatto giocare fin qui. Il difensore ex Milan proverà a rientrare martedì per la gara contro il Celtic in Champions League. Missione comunque difficile.