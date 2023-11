Lazio, Scaloni prossimo allenatore? La risposta del ct dell’Argentina

ROMA - Lionel Scaloni futuro allenatore della Lazio? Chissà. Al momento l’ex difensore biancoceleste, che a Formello ha trascorso cinque anni indossando anche la fascia da capitano, si gode la sua Argentina e i successi da ct. Intervenuto ai microfoni della Radio Serie A all’interno della trasmissione Bobo Tv, il tecnico argentino ha parlato di questa possibilità. È Cristian Brocchi, altro ex biancoceleste, a scherzare con lui chiedendogli di andare ad allenare a Formello: “Quando smetti di allenare l'Argentina andiamo io e te ad allenare la Lazio!”. La risposta del ct: “La Lazio la porto nel cuore, anche se quando siamo arrivati io e Brocchi non viveva un momento bellissimo, ora è più forte, anche se abbiamo vinto tre trofei. Io ho giocato pochissimo ma la porto nel cuore. Per me è un piacere vedere ‘Brocco’, gli voglio benissimo, è una grande persona e lo stimo molto. Quando succedono le cose belle e ti scrive un amico è bellissimo. Noi argentini siamo italiani che parlano spagnolo".