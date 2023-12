Lazio, Luis Alberto infortunato: condizioni da valutare

ROMA - Faccia sconsolata e sguardo deluso, Luis Alberto alza bandiera bianca al 55' del match tra Lazio e Cagliari all'Olimpico. Dovrebbe trattarsi di un guaio muscolare. Il Mago biancoceleste si è fermato subito dopo un'azione offensiva e ha chiesto, a grandi gesti, il cambio alla panchina. Dentro Kamada con Luis sconsolato seduto in panchina. Condizioni ovviamente da valutare nelle prossime ore. Martedì c'è la Coppa Italia, poi si torna in campo sabato 9 dicembre a Verona. Sarri si aspetta di riaverlo in fretta.