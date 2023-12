Verona-Lazio, le pagelle: Rovella lotta, Hysaj subisce

Sarri (all.) 5

Vai a raccontare del possesso palla (71,3%), è accademia se fino al 24’ st conti un tiro nello specchio. Un golletto, le trasferte, i secondi tempi, le rimonte subite: i limiti restano.

Provedel 5

Smanaccia sul cross di Ngonge, la traiettoria cambia e lo costringe ad arrangiarsi. Aveva solo rischiato di congelarsi.

Lazzari 7

Strabiliante nell’azione del gol. Ha strappato palloni, contrastato e resistito alle cariche ripartendo. È altissimo quando il Verona scatta e segna, unica spericolatezza.

Casale 6

Il gol annullato per la spinta su Duda, lamentando una trattenuta. Esce su Ngonge per provare a schermare il cross. Ma il Verona non aveva mai tirato.