Lazio, Rovella ci crede: "Vogliamo fare lo scherzo all'Inter". Sulla Champions...

ROMA - Vigilia di campionato in casa Lazio : domani (17 dicembre, ore 20:45) i biancocelesti di Sarri sono attesi dal big match dell' Olimpico contro l' Inter dell'ex tecnico biancoceleste Simone Inzaghi . Una sfida complicata ma stimolante che il centrocampista Nicolò Rovella ha presentato così in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello : "Per noi è una partita molto importante, servirà attenzione e voglia di fare. La gara contro l’Inter può servire per riprenderci emotivamente". L'ex giocatore di Monza e Juventus poi aggiunge: "Contro l’Inter è stata la mia prima partita in A. La mia famiglia tifa Inter e ho iniziato a giocare all’Accademia, squadra associata all’Inter. Spero che la mia famiglia domani faccia il tifo per me. La corsa Scudetto? L’Inter ha qualcosa in più della Juventus , ma non lo so, sono due squadre fortissime. Spero che domani facciamo uno scherzetto ai nerazzurri ".

Rovella: "Ecco in cosa devo crescere"

Arrivato alla Lazio nell'ultima sessione di calciomercato, il classe 2001 di Segrate sogna la convocazione in Nazionale in vista degli Europei del 2024 in Germania - "La guardo sempre, lo spero, ma so che devo fare ancora meglio" - ma è consapevole di dover fare qualcosa in più per potersi meritare la chiamata di Spalletti: "Sono migliorato nella fase difensiva, come mi chiedeva il mister a inizio anno. Lo sto facendo meglio. Devo fare qualcosa in più in fase di possesso, alzando il baricentro del mio raggio d’azione. Segno poco? Sì ma il ruolo del regista è lontano, è difficile arrivarci, ma devo migliorare, magari anche con conclusioni da fuori. Sono pochi i registi che segnano tanto, tranne quelli che calciano rigori o punizioni".

Rovella: "Calhanoglu? Ha qualità incredibili"

Uno dei modelli di riferimento per Rovella non può che essere Hakan Calhanoglu, suo avversario tra poche ore e faro del centrocampo interista: "Ha qualità incredibili. L'Inter ha sempre avuto grandi registi, guardavo anche Brozovic per come si muoveva", sottolinea Rovella che poi aggiunge: "Il turco aveva già un tipo di gioco molto da regista. Non è una sorpresa per me. L'aveva già fatto. Sarà bello giocarci contro per vedere il suo livello".

Rovella: "Ottavi di Champions? Voglio il Real". Su Sarri...

Sul possibile avversario della Lazio agli ottavi di finale di Champions League (lunedì 18 dicembre l'atteso sorteggio a Nyon), Rovella non ha dubbi e sogna a occhi aperti: "Non lo so, sono sincero. Avevo detto il Real Madrid quando sono arrivato, è il mio sogno giocare al Bernabeu. Quindi dico Real". Infine, elogio al suo allenatore e mentore, Maurizio Sarri: "Sono venuto per l’ambiente e anche per il mister. Lo confermo. Mi ha aiutato tantissimo, anche i suoi collaboratori. Io confermo quello che avevo già detto su di lui".