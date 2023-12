Lotito, frecciata alla Roma: “Siamo la prima squadra della Capitale e dobbiamo dimostrarlo”

Lotito, la frecciata alla Roma

"Ieri sera non abbiamo ottenuto un risultato positivo ma abbiamo giocato con determinazione e unità. Tuttavia il campionato è ancora lungo, dobbiamo credere ed essere determinati per raggiungere i nostri obiettivi. L’appartenenza è importante: chi combatte per degli ideali, è più determinato, quindi riesce a ottenere la vittoria". A chiudere il presidente Lotito ha lanciato anche una frecciata alla Roma: "Siamo qui per festeggiare il Natale e la nostra rinascita; dalla prossima partita dimostreremo di essere una grande famiglia, determinata a onorare il nostro motto: non mollare mai. Noi siamo la Prima Squadra della Capitale e dobbiamo dimostrarlo sul campo”, ha concluso il patron biancoceleste.