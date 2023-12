Lazio, un sospiro di sollievo

Il ritorno a casa ha premiato Sarri che da due mesi non riusciva più a vincere in trasferta. Il terzo en plein lontano dall’Olimpico va accolto con moderata soddisfazione, il ritorno nella parte sinistra della classifica è un traguardo che all’inizio della stagione pareva roba da straccioni e oggi invece appare come un buon risultato. Pur arrancando dopo l’uscita di Immobile e Luis Alberto, più che altro per la sorpresa e la preoccupazione, la Lazio ha condotto in porto il successo - indispensabile per non precipitare nella voragine di una crisi profonda e vedere sfumare i sogni di Champions - con una condotta saggia, umile, come aveva raccomandato Sarri prima della partita. Compattezza, palleggio rapido, contropiede nel secondo tempo, che poi è la manovra più gradita dei giocatori. L’umiltà e la buona disposizione al sacrificio sarebbero stati però inutili se Provedel non avesse strozzato le grida, provocato il languore nei tifosi toscani, che il portierone avevano ammirato in maglia empolese per due anni (2027-2019). Tre parate strepitose (prodigiosa quella su Cambiaghi) hanno protetto l’1-0, allontanando le ombre di una rimonta che i biancocelesti spesso hanno subito quest’anno. Alla destra del portiere, sul podio, sale Matteo Guendouzi, ventiquattrenne con i polmoni d’acciaio e i piedi educati. Il franco-marocchino ha travolto il suo custode e connazionale Maleh, facendo lo stantuffo fra la propria area e quella empolese, portando in vantaggio la squadra e preparando il terreno del secondo strappando una palla a centrocampo e servendo Zaccagni.