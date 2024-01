Lazio, Isaksen ha sorpassato Felipe Anderson: l'idea di Sarri

ROMA - Il recupero, la rimonta, il sorpasso. Soffia vento nuovo sulla fascia destra, è il vento scatenato da Isaksen. All’Olimpico, nel secondo tempo di Lazio-Frosinone , una rivoluzione ha lasciato posto a un’altra così come Felipe Anderson ha dovuto lasciare il posto al danese. Lo sprint di Isaksen , la fine corsa di Pipe. Crudele, il calcio. Ma quando c’è in ballo una stagione da raddrizzare, e il bisogno di vittorie è vitale, le ragioni del cuore non valgono più. Sarri è stato il primo difensore di Felipe fino a spingersi a dire «lo amo e con me giocherà sempre». Venerdì s’è arreso anche lui: «Aveva lo sguardo perso, ma quando vive queste giornate è giusto toglierlo». L’ammissione di un tramonto? Sarri, deciso, ha lanciato Isaksen dopo l’intervallo ed è stato ripagato. Ora è il danese in pole per giocare a Udine, ha l’occasione di prendersi il posto. Gennaio è un mese clou, da domenica si giocherà tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Il gol di Isaksen, sommato a quello di Castellanos, ha accentuato la contrapposizione tra i nuovi giovani e i grandi vecchi. E’ l’inizio del cambiamento, da suffragare attraverso i risultati. Non è più tempo per restare nostalgicamente aggrappati al passato, è il campo a parlare. gli scenari. La fallibilità di Felipe e questo nuovo ordine di gerarchie mettono in vetrina Gustav Isaksen. Lotito per lui ha investito 12 milioni più 4 di bonus e non ha proprio voglia di veder sfumare l’investimento . S’era spinto fino a proporre a Felipe un contratto d’oro, da 3,5 milioni per rinnovargli il contratto, dopo vari ragionamenti ha iniziato a interrogarsi. Il futuro della Lazio è Isaksen, per Felipe il rinnovo appare lontano, c’è anche l’ombra della Juve sullo sfondo. Sarri deve pensare all’oggi e al domani, se va intrapreso un nuovo ciclo “verde” va fatto subito, con i nuovi volti del mercato estivo, a loro andranno aggiunti i profili del futuro. Lo scenario inquadra molte delle strategie che riguarderanno l’attacco.

Lazio, i pensieri di mercato: ecco cosa potrebbe accadere

Isaksen è l’erede di Felipe, l’unico certo di restare a giugno. A fine stagione si dovrà valutare la posizione di Zaccagni e si andrà a caccia del sostituto di Pedro. Felipe è più lontano che vicino. Se Zaccagni non rinnoverà (è in scadenza nel 2025), e lo spagnolo lascerà, serviranno minimo due ali se non tre. La società punterà anche sull’inserimento di Saná Fernandes, 18 anni a marzo. Il diesse Fabiani poco tempo fa lo ha elogiato annunciandone il percorso: «È un giocatore dotato di una straordinaria tecnica, deve lavorare dal punto di vista fisico. Devo essere onesto, potrebbe iniziare a giocare già in Serie A». Le prospettive. Isaksen e poi si vedrà. Da qui a giugno di occasioni di mercato ne possono nascere, oggi conta che il danese trovi continuità, che cresca, che continui a sprintare e magari a segnare. E’ stato lodato anche in Spagna, si è parlato di lui. Anche su Marca è stato ricordato che un gol di un giocatore danese nella Lazio mancava dal 1984, l’ultimo era stato di Michael Laudrup (contro il Como). Isaksen ha 22 anni, all’inizio ha faticato ad integrarsi, ha avuto difficoltà ad ambientarsi, a capire come stare in campo e come interpretare gli schemi sarriani. Mau, a inizio dicembre, parlava così del danese: «Isaksen ci sta dando energia e freschezza. È un giocatore in crescita, pronto per darci una mano, anche se non ancora per fare la differenza». Lo utilizzava in corsa. Dopo la vittoria col Frosinone ha usato parole diverse: «Isaksen è reduce da un campionato completamente diverso e con una mentalità diversa. Mi spiace per l’infortunio che l’ha tenuto fuori 3-4 partite, ma sta crescendo». Crescita accelerata.