Appuntamento rispettato: come ogni notte tra l'8 e il 9 gennaio, i tifosi della Lazio si sono riuniti nel cuore della capitale per festeggiare il compleanno del club biancoceleste. A Piazza della Libertà, nel luogo in cui il 9 gennaio del 1900 Luigi Bigiarelli fondò il club, centinaia di tifosi si sono ritrovati, sventolando sciarpe e cantando i cori della Curva Nord.