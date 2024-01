Compleanno Lazio, da Immobile all’ex Vieri: tutti gli auguri social

ROMA - “124, una storia meravigliosa. Orgoglioso di farne parte”. Ciro Immobile fa gli auguri alla sua Lazio. Capitano, bomber da record, uomo leggenda. Inizia così il lungo elenco dei calciatori biancocelesti che celebrano i 124 anni di storia. “124 anni di storia, forza Lazio”, scrive Felipe Anderson . Chissà, senza rinnovo potrebbe essere l’ultimo compleanno da laziale. E uno che non veste più la maglia della Lazio ma che non perde mai occasione di mostrare la sua fede è Stefan Radu : “Auguri alla prima e unica grande squadra della Capitale. 124 anni”.

Gli auguri dei giocatori della Lazio alla società

“124 anni di una grande storia” ha scritto Nicolò Rovella su Instagram. Arrivato da una manciata di mesi, ma già ben integrato nell’ambiente Lazio. “Noi pochi, noi felici, noi manipolo di fratelli. 124 anni di storia”, ha postato Mattia Zaccagni con la foto della coreografia di un derby passato. E poi gli ex: da Vieri a Stefano Mauri, passando per Tommaso Rocchi e Ledesma: tutti in festa per la Lazio.