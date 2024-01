Lazio, allenamento a porte aperte: i tifosi caricano, Lotito osserva

FORMELLO - Il regalo della Lazio ai suoi tifosi nel giorno del compleanno: porte aperte a Formello per assistere all’allenamento del pomeriggio. Momento speciale per i tanti laziali che hanno riempito le tribune del campo Fersini: cori, bandiere, fumogeni per incitare la squadra alla vigilia del derby di Coppa Italia. “Bisogna vincere” e “Vogliamo undici leoni” i cori alzati sui spalti. C’è anche Immobile in campo per un allenamento differenziato. Al bomber e capitano gli è stata consegnata una sciarpa. “Abbiamo detto al nostro capitano che domani dovrà portare nello spogliatoio il nostro motto: ‘Non bisogna portarsi dove si difende, ma là dove si attacca’. Quindi domani si attacca e basta, il messaggio dei tifosi. Ciro si è fermato con i tifosi per fare autografi e ha regalato sorrisi.