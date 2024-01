Lazio-Roma, Provedel non ce la fa: ha la febbre

FORMELLO - Niente derby per Ivan Provedel, la Lazio perde il portiere in vista del derby di Coppa Italia contro la Roma. Da ieri influenzato, oggi 40 di febbre e forfait ormai ufficiale. Sarri ha atteso fino all'ultimo, ora la scelta ricade su Luigi Sepe. L'ex Salernitana, arrivato in estate, non ha mai giocato. Debutto ufficiale nella sfida contro la Roma alle ore 18. Per Provedel niente miracolo come accaduto a marzo scorso, quando sempre prima del derby aveva accusato un forte stato influenzale poi smaltito a poche ore dal fischio d'inizio. Nel primo pomeriggio Sarri ha diramato la lista dei convocati: nell'elenco figura comunque Provedel. Sepe si tiene pronto: potrebbe giocare la sua prima partita ufficiale con la maglia della Lazio.