Lazio, euforia derby: tifosi in delirio tra social e radio

ROMA - Il buongiorno della Lazio sui social: “figli unici di Roma” recita il post con la foto della coreografia della Curva Nord. Il derby continua anche dopo la vittoria biancoceleste firmata Mattia Zaccagni. E i tifosi laziali sono scatenati sui social e nelle radio. Roma è così: vive 365 giorni all’anno di derby con picchi di eufemismo a ridosso delle sfide. “Non ho dormito per l’adrenalina”, scrive Chiara Nasti, moglie dell’uomo simbolo di una stracittadina vinta. Tifosa d’eccezione scatenata, ma non solo lei: “Testa al ritorno ragazzi, non è ancora finita”, scherza Andrea. Gli sfottò prendono la scena.