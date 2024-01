Probabile formazione Lazio: rebus Immobile

RIYAD - È facile cadere nella tentazione: far giocare Ciro contro l’Inter. Ci starà cadendo anche Sarri, da ieri a Riyad. La Lazio è sbarcata nella Capitale dell’Arabia Saudita intorno alle 19 italiane (le 21 locali), oggi vivrà il primo allenamento. In due giorni va preparata la semifinale contro i nerazzurri. Sarri ha portato tutti con sé, la spedizione conta 28 giocatori compresi i baby Renzetti (portiere), Sardo (mezzala) e Saná Fernandes. C’è anche Castellanos, l’ultimo degli stirati, conta di farcela per il Napoli. Mau deve innanzitutto decidere il centravanti. La tentazione Immobile è forte perché Ciro s’è rivisto nel finale con il Lecce (dal 34’st), troppo poco per lanciarlo titolare? In più sarà squalificato contro il Napoli. Questo è il dubbio. Mau ha ricevuto nuove risposte da Felipe falso 9, ma la sua presenza al centro dell’attacco presupporrebbe l’inserimento di Isaksen da ala destra. Sarri lo ha sostituito dopo un tempo domenica e non è stuzzicato dall’idea di riproporlo titolare contro l’Inter. Con Ciro in campo, Felipe e Zaccagni ali. Con Felipe falso 9 ci sarebbe da scegliere tra il danese e Pedro, ma lo spagnolo per di più viene sganciato in corsa .

La Lazio e i pensieri di Sarri per la sfida all'Inter

Il Comandante sfrutterà i prossimi due giorni per valutare le condizioni di Immobile. Lui scalpita per giocare, sente di potercela fare. L’ultima da titolare risale a Lazio-Inter (0-2) del 17 dicembre, poi si è fatto male a Empoli. La difesa. Sarri deve valutare anche le condizioni di Patric, uscito dopo 24 minuti contro il Lecce. La spalla destra gli provoca dolore, si è trattato di una contusione, gli esami hanno scongiurato danni. Patric è e rimarrà in dubbio, solo in extremis potrebbe arrivare la decisione sul suo conto. Si tiene pronto Gila per affiancare Romagnoli. Casale ora è la quarta scelta. Lazzari e Marusic dovrebbero essere i prescelti da terzini. La soluzione Pellegrini è sfruttabile solo con Marusic a destra. Luis Alberto, fresco di ritorno, è insidiato da Vecino. Rovella spera di tenersi il posto che nei derby deve lasciare al più esperto Cataldi. Vale anche per la semifinale di Supercoppa? Oggi il primo allenamento, domani la rifinitura. Sempre domani, alle 11.30 locali (le 9.30 in Italia), ci sarà la conferenza stampa di Sarri e di un giocatore presso l’Al-Awwal Park Stadium. Alle 13 (ore 11 in Italia) allenamento presso il Prince Faisal Stadium FC con i primi 15 minuti aperti ai media. La sorpresa. A Riyad la Lazio abbraccerà Milinkovic. Sergio si è organizzato per fare un salto nell’hotel che ospiterà i biancocelesti fino alla semifinale e si spera anche oltre. Aveva promesso la visita e manterrà la parola. In ritiro c’è anche Lotito, si incroceranno per la prima volta dal giorno della cessione all’Al-Hilal, squadra della città di Riyad.