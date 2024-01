Inter-Lazio 3-0, le pagelle biancocelesti: Immobile in rodaggio, male Pedro

Sarri (all.) 5

Dopo quattro successi in campionato e il derby in Coppa Italia, un passo indietro che forse la differenza di livello con l’Inter non giustifica. Brutta Lazio, senz’anima e con la mentalità sbagliata. E’ l’aspetto più preoccupante della notte di Riyad.

Provedel 6

Prende, non si sa come, solo il gol di Thuram, ma ne rischia sei o sette nel primo tempo. Bravo sul destro di Lautaro, poi riesce ad anticipare il francese smanacciando in angolo. Due volte viene salvato dalla traversa. Dopo l’intervallo, respinge Dimarco. Calhanoglu lo condanna dal dischetto e Frattesi in contropiede.

Lazzari 4

Tutta la Lazio scivola male e in costante ritardo sulle giocate dell’Inter, ma Dimarco gli prende ogni volta il tempo. Non riesce proprio ad arginarlo. Ha responsabilità specifiche sul primo gol interista, vive una notte da incubo.

Hysaj (38’ st) sv

Gila 5,5

Lautaro si muove tra le linee, Thuram riesce a dare profondità. Lo spagnolo ci mette velocità, tempra e carattere. Anche dentro una notte complicatissima, non annega.

A. Romagnoli 6

A un sospiro dall’intervallo, evita il possibile raddoppio di Thuram, respingendo la palla sulla linea. Cerca di ragionare e di tenere incollata la retroguardia. Becca il giallo per un tackle sul francese. È forse l’unico da salvare della Lazio.

Marusic 4,5

L’Inter lo manda ogni volta in confusione. Darmian sembra Garrincha, Pavard gli scappa più volte. Il montenegrino è tenero nei contrasti, inconsistente nel gioco aereo. Sarri insiste nel considerarlo un titolare fisso, non si capisce bene perché.

Lu. Pellegrini (23’ st) 5,5

Scelte mai banali quando è in possesso di palla, ma entra a partita compromessa.