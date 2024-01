Rivivi la diretta Martusciello dopo Lazio-Napoli: "Non facciamo gol, ma pareggio positivo"

ROMA - "La corsa-Champions non si complica col pareggio di oggi, siamo solo alla seconda partita del girone di ritorno. Rispetto all'anno scorso ci sono 7-8 squadre in corsa per la Champions. Siamo tante in 3-4 punti, noi ce la metteremo tutta per farcela". Così Giovanni Martusciello , vice allenatore della Lazio, in conferenza stampa dopo il pareggio con il Napoli. Di seguito tutte le sue parole.

21:30

Le parole di Romagnoli

“Abbiamo fatto una buona partita sotto tutti i punti di vista. Abbiamo creato molte occasioni, molte più di loro. Abbiamo sofferto veramente poco. Sarebbe stata una vittoria fondamentale, prendiamo un solo punto. Andiamo avanti e pensiamo alla prossima”. Alessio Romagnoli nella mixed zone ha parlato così della sfida al Napoli finita in pareggio.

21:17

Il calendario della Lazio

La Lazio tornerà in campo domenica prossima, sempre alle 18, a Bergamo contro l’Atalanta. Poi la sfida al Cagliari che farà da antipasto al match di Champions League contro il Bayern Monaco in programma il 14 febbraio alle 21.

21:03

La Supercoppa alle spalle: le parole di Martusciello

"Oltre alla non-reazione della squadra ci siamo accompagnati a questo evento non nella maniera giusta. Si è fatto un errore da non ripetere, di sicuro abbiamo sbagliato tutti fornendo una prestazione molto scadente: noi per primi e poi i giocatori. Non ci siamo preparati bene a un evento importante come questo. Dobbiamo fare tesoro della lezione".

20:50

Corsa Champions: le parole di Martusciello in conferenza stampa

"La corsa alla Champions non si complica perché siamo alla seconda gara del girone di ritorno. Sappiamo che affrontiamo squadre di livello se non anche un gradino sopra. Ci sono 7-8 squadre che lo scorso anno non c'erano: il Napoli, l'Atalanta, il Bologna, la Fiorentina, la Roma. C'è solo un posto disponibile visto che le prime tre hanno preso il largo. Noi ce la metteremo tutta per raggiungere l'obiettivo".

20:45

Martusciello in conferenza stampa: il problema del gol

"I numeri non mentono, quello che ci accade è questo: avere rare opportunità e non trasformarle in reti. E' un problema che dobbiamo risolvere. Come? Sta alle caratteristiche tecniche dei giocatori. Sono convinto che quando si sbloccheranno alcuni meccanismi mentali si giocherà in maniera più leggera. Oggi siamo contenti della prestazione, chiaro ci aspettavamo di vincere, ma non sono due punti persi vista la reazione dopo la prestazione molto sottotono in Supercoppa. Nella ripresa si è fatto molto meglio e si è messa in difficoltà una signora squadra come il Napoli". Martusciello ha parlato così in conferenza stampa dopo Lazio-Napoli.

20:43

Martusciello e i recuperi

"Recupero Zaccagni e Patric? Lo valuteremo in settimana, non si sono allenati per i problemi che conosciamo. Da martedì vedremo il loro percorso riabilitativo. Stasera c’è stata una grandissima attenzione, a differenza di quello che si è fatto contro l’Inter e se n’è beneficiato. Il gol non è arrivato e a breve speriamo di farne qualcuno". Così Martusciello a Lazio Style Channel.

20:33

Martusciello e la lotta per un posto in Europa

"La corsa per l'Europa? Siamo tutti lì, distanziati di uno, due, cinque punti. E' un campionato talmente imprevedibile che chiunque può rientrare, c'è da stare sul pezzo".

20:32

Le parole di Martusciello, vice di Sarri

"Nel primo tempo siamo entrati in campo un po' contratti, c'era comunque di fronte una signora squadra, che palleggia bene. Era difficile e complicato, dovevamo pensare a come evitare imbucate come successo contro l'Inter. Nel secondo tempo siamo avanzati di una decina di metri, ci siamo avvicinati, non siamo riusciti a far gol ma è stata una buonissima prestazione. Siamo contenti, anche se c'è un po' di delusione per il risultato perché volevamo vincere. Il bicchiere comunque è pieno". Giovanni Martusciello parla a Dazn al posto di Sarri e commenta così lo 0-0 con il Napoli.

20:18

Sarri non parlerà: il motivo

Maurizio Sarri non parla nel post partita. Il tecnico della Lazio, colpito da un lutto improvviso, ha subito lasciato lo stadio Olimpico. Parla il vice Martusciello.

20:13

Parla anche Luis Alberto

"Non so se sia un'occasione persa, l'importante è che la squadra abbia fatto una partita seria. Meritavamo di vincere per quanto creato. Era importante giocare così in fase difensiva e offensiva. Sono contento, questo è il calcio. Ci è mancato poco per fare gol, Taty ha fatto un grande gol ma c'era fuorigioco. Abbiamo avuto tante occasioni. Normalmente in questi casi si fa almeno un gol, oggi no. Dobbiamo continuare così". Così il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, ai microfoni di Dazn, al termine del match pareggiato, in casa, 0-0 contro il Napoli.

19:54

Tra poco le parole di Maurizio Sarri dopo Lazio-Napoli

A breve le interviste e la conferenza di Maurizio Sarri. 0-0 all'Olimpico, un pareggio che porta i biancocelesti al sesto posto con 36 punti. Gli azzurri sono noni a 32.

