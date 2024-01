Anna Falchi e il regalo di Lotito quando è nata la figlia Alyssa

A La volta buona , il programma di Caterina Balivo in onda ogni pomeriggio su Rai1, Anna Falchi ha parlato del suo rapporto con la figlia Alyssa e della sua passione per la Lazio . La conduttrice è diventata mamma dodici anni fa: la ragazzina è nata dal rapporto oggi concluso con l'imprenditore Danny Montesi . "Lei è la mia forza, poi il resto viene e va. Mia figlia è il mio piccolo nucleo familiare, non c'è bisogno di essere in tanti. Siamo io e lei e va bene così, questa è la forza di entrambe", ha spiegato la Falchi per poi passare a parlare del tifo biancoceleste...

La passione di Anna Falchi per la Lazio

"Vedo che con lei sei riuscita dove io non sono riuscita, tua figlia tifa Lazio come te", ha osservato Caterina Balivo durante l'intervista ad Anna Falchi. La presentatrice de La volta buona è una tifosa sfegata del Napoli mentre il figlio Guido Alberto sostiene la Juve. "Sì, ma non era scontato", ha replicato la Falchi per poi aggiungere: "Quando lei è nata la squadra della Lazio, il presidente Lotito, insomma tutti loro mi hanno regalato le tutine con scritto "50 per cento mamma, 50 per cento papà: 100 per 100 laziale". Tutte ste cose che io le mettevo, facevo le foto e ringraziavo. Poi a un certo punto...".