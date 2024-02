Lazio, i tifosi contro Lotito e Sarri: due striscioni di proteste a Formello

FORMELLO - I tifosi della Lazio in protesta contro Lotito e Sarri. La brutta prestazione contro l’Atalanta con la pesante sconfitta per 3-1 è stata la goccia che ha fatto traboccare la pazienza dei laziali. Nella notte esposti due striscioni di protesta davanti al centro sportivo di Formello. “Lotito reietto, Sarri il tuo schiavetto”. E ancora: “Enrico caccia tu padre”, parole riferite al figlio del patron biancoceleste. Ai tifosi non sono andate giù le ultime prestazioni (a prescindere dai risultati negativi). Squadra senza mordente e remissiva. Di mezzo anche il capitolo mercato, con giocatori trattati e poi saltati all’ultimo. Insomma, il clima intorno alla Lazio è infuocato. Tocca ai biancocelesti in campo far tornare il sereno.