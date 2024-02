Lazio-Bayern, pranzo Uefa con regalo speciale

Questa sera la Lazio di Sarri scenderà in campo all'Olimpico contro il Bayern Monaco per l'andata degli ottavi di finale di Champions League . Pranzo tra i due club, come da tradizione, nel giorno della partita, con dirigenti al seguito.

Lazio-Bayern, omaggio prima della partita

La Lazio ha postato sui social uno scatto in cui compare anche un quadro dedicato a due vecchie leggende delle due società: da una parte Giorgio Chinaglia, dall'altra Franz Beckenbauer, ritratti in una foto storica dei due che si abbracciano in campo ai tempi dei Cosmos di New York nella loro esperienza insieme.