Lotito: "Compro il Barletta? Ricevo 500 mila proposte, vedremo"

La notizia rimbalzata dalla Puglia ha avuto subito una forte risonanza nella Capitale. In queste ore si è infatti parlato di un possibile interesse del presidente della Lazio Claudio Lotito per il Barletta calcio, nato da una chiacchierata con un senatore di Forza Italia che ha prospettato al patron questa ipotesi.

Lotito, le parole sull'interesse per il Barletta

In base alle nuove regole sulla multiproprietà Lotito, ex proprietario anche della Salernitana fino al 2021, potrebbe rilevare il club visto che lo stesso milita in Serie D ed è questa l'unica possibilità per essere al comando di due società. A fare chiarezza è però lo stesso Lotito che ai microfoni de LaPresse si è così espresso: "Se compro il Barletta calcio?Lasciate perdere, mi arrivano 500 mila proposte di acquisto di società ogni giorno. C’è Dario Damiani (senatore di Forza Italia, ndr), mio fraterno amico, che mi ha sottoposto questa possibilità. Poi lo vedremo”, queste le sue parole.