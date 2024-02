Oddo, frecciata alla Roma sul derby 2005 perso: la frase in diretta tv

Siparietto particolare durante il pre-partita di Napoli-Barcellona , con una frase in diretta che ha scatenato i social. In studio su Prime ha parlato Massimo Oddo , che ha colto l'occasione per una frecciata alla Roma .

Lazio, la frecciata di Oddo contro la Roma

Nel pre-partita si è parlato ampiamente del difficile debutto di Calzona, che esordirà sulla panchina del Napoli contro il Barcellona in Champions. Per l'occasione sono stati ripercorsi tanti esoneri e sostituti celebri, che si sono trovati nella stessa situazione che sta vivendo Calzona. Tra questi Oddo non ha mancato di citare il debutto di Giuseppe Papadopulo sulla panchina della Lazio, chiamato a sostituire Mimmo Caso con esordio nel derby. L'ex biancoceleste ne ha approfittato per ricordare quella vittoria sulla Roma nel 6 gennaio del 2005, con un 3-1 firmato da Di Canio, Cesar e Rocchi con il nuovo tecnico in panchina. Scatenati i social per la "frecciata" di Oddo.