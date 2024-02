Conceicao e la frase a sorpresa sulla Lazio: la reazione di Di Canio in studio

Un messaggio d'amore rivolto alla Lazio in diretta televisiva: al termine del match tra Porto e Arsenal, valevole per gli ottavi di finale d'andata della Champions League, Sergio Conceicao ha dedicato un pensiero alla squadra biancoceleste. Rispondendo alle domande di Fabio Capello e Paolo Di Canio, presenti negli studi di Sky Sport, l'ex centrocampista della Lazio si è lasciato andare: "L'Italia è un Paese che adoro. Non mi sto offrendo per venire a lavorare in Italia, ma fatemi dire solo una cosa: Forza Lazio".