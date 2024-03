Lazio-Milan, all'Olimpico attesi cinquantamila spettatori

La carica dell'Olimpico per riempire la barra delle energie sprecate. La Lazio, un po’ di forza, la potrà trovare facendosi spingere dallo stadio. Previsti quasi 50mila spettatori per stasera, si punta a toccare la soglia entro il fischio d'inizio: è l'anticipo di campionato e l'antipasto succulento dei cinque giorni di fuoco, da chiudere a Monaco con il ritorno degli ottavi di Champions League. Sono stati venduti 20mila biglietti totali per la gara odierna: il numero di tagliandi si va ad aggiungere agli abbonati stagionali (30.333), da cui però va tagliata la fetta degli “Aquilotti” (circa 4mila), la cui tessera non comprende il big match con il Milan. La quota al momento è di 46mila presenze sugli spalti. Anche Pioli, tornando a Roma, si sentirà meno solo con i 5.700 tifosi rossoneri che riempiranno il Settore Ospiti. È una tappa cruciale per ripartire nella corsa all'Europa e provare a cancellare di getto le delusioni della trasferta di Firenze, disastrosa per gioco e risultato.