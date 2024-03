Sorpresa all'Olimpico: per la Lazio c'è il wrestler Sin Cara

L'entusiasmo di Sin Cara: "È bellissimo"

Il wrestler messicano, con un passato in WWE, ha pubblicato una foto in cui si vede in completa tenuta biancocelesta, compresa una pittoresca maschera. Proprio quest'ultima è il suo simbolo per eccellenza, da cui deriva il nome Sin Cara che significa, per l'appunto, "Senza Volto". Il lottatore ha mostrato tutto il proprio entusiasmo su Instagram con un eloquente: "Godiamoci una grande partita di calcio. Lazio-Milan. Bellissimo".