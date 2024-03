Lotito e Mazzocchi, scontro in tv dopo Lazio-Milan: "Non si capisce nulla"

La risposta di Lotito a Mazzocchi

"Presidente, quando parla di elemento terzo a chi si riferisce visto che lei fa parte del sistema?", ha chiesto Mazzocchi. Lotito ha replicato: "Io faccio parte di due sistemi, uno sportivo che oggi mi pare di capire presenta delle lacune, perché se noi ci siamo lamentati ci saranno dei motivi no? Poi rappresento anche un’istituzione politica che deve garantire il rispetto delle leggi dello Stato italiano e delle regole. Per questo ci sono delle istituzioni preposte che fanno di mestiere questo e che servono per garantire appunto il rispetto delle norme".

Lo scontro Mazzocchi-Lotito

Mazzocchi ha proseguito: "Presidente, io sinceramente non sarò intelligentissimo, ma non ho capito cosa farà". E Lotito stizzito ha concluso: "Quello che farò non lo dico a lei, perché lei che fa scusi? L’avvocato? Faccio quello che ritengo giusto fare per garantire il rispetto delle regole. Punto. Non è che glielo devo spiegare. Ma se non ha capito è un problema suo, non è un problema mio. Penso che la gente abbia capito perfettamente. Vedrà quello che succederà, che la società farà e a chi si rivolgerà. Non lo fa perché ritiene di giustificarsi, ma lo fa percé quando uno viene violentato significa che ha subito un torto palese. E siccome purtroppo “errare humanum est, sed perseverare est diabolicum”, quando le cose si ripetono in modo continuativo c’è qualcosa che non funziona nel sistema".