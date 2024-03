Di Bello, la strategia di Lotito dopo Lazio-Milan: ecco le cause che farà partire

ROMA - È t ornato il Lotito da un giorno in pretura, presidente da Tribunale, a tutta causa. «La Lazio si farà valere nelle sedi preposte. Certi episodi si ripetono da diverso tempo. Vedremo di farci valere con altre istituzioni», avvertiva venerdì passando da una sala all’altra dell’Olimpico. E’ pronto a rivolgersi alle sedi preposte e non preposte. Coni, Figc (aprendo nuovi fronti di battaglia), Ministero dello Sport, Governo, interrogazioni parlamentari, finanche la magistratura se riterrà di poterlo fare, vincoli di giustizia permettendo, c’è l’ostacolo clausola compromissoria. Ma potrebbe essere “aggirata” presentando una denuncia contro ignoti. In che termini e contro chi si muoverà Lotito non è ancora chiaro, la mossa è allo studio. La Lazio si tutelerà. Dopo l’offensiva, il silenzio. Il presidente ieri ha staccato i telefoni. Si è confrontato con l’avvocato Gentile, ha provato a capire se ci fossero le condizioni per chiedere la ripetizione della partita per errore tecnico, legato al mancato rigore su Castellanos. Non ci sono.

La beffa e gli episodi del passato

E’ stato grottesco il contrappasso che ha dovuto subire Lotito nella notte di Lazio-Milan. Solo poco tempo prima, in un consesso romano, evocava le vie legali lanciando stoccate, da consigliere federale per la Lega di A, contro la Figc: «Facciamo causa per un modello Premier». Due giorni dopo s’è trovato a denunciare nuovi torti arbitrali: «Non faccio dietrologia». La fa. Per il presidente della Lazio è stato l’ultimo colpo alla credibilità del sistema che a suo avviso va riformato. «Manca affidabilità. La Lazio ha subito una violenza, vedremo di farci valere in altre istituzioni», la denuncia fatta in tv. E’ stata valutata dalla Procura federale, ma al momento non ha aperto procedimenti. Lotito ha invocato «istituzioni terze per porre fine a situazioni incresciose». Per terzietà intenderebbe la gestione del mondo arbitrale, conglobato nella Figc e coinvolto nell’elezione del presidente federale. A suo avviso va scorporato. Era il 2015 e Lotito già allora denunciava «gli arbitri ce l’hanno con me eppure da consigliere ho fatto tanto per la loro associazione». Non è solo una battaglia per la Lazio, nella nuova crociata del presidente c’è il bisogno di chiarezza che il calcio chiede a se stesso. Ci si può perdere nelle analisi di politica-sportiva, al di là di battaglie e beghe eterni la società continua a denunciare ingiustizie.



Lazio, il dossier degli errori arbitrali