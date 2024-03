Di Canio durissimo con Di Bello dopo Lazio-Milan: "Ma come si fa"

L'ultimo weekend di Serie A è stato caratterizzato dalle polemiche per l'arbitraggio di Marco Di Bello in occasione di Lazio-Milan di venerdì sera all'Olimpico. A Sky Sport si commentano i vari episodi della partita, tra questi si parla del contatto tra Maignan e Castellanos. Per Paolo Di Canio era intervento da rigore: "C'è qualche dubbio?", chiede l'ex attaccante della Lazio a Fabio Caressa, che lo invita ad esprimersi sull'episodio.