Lulic raggiunge Radu: anche lui tra i tifosi della Lazio a Monaco

Cresce l'attesa per il match tra Bayern Monaco e Lazio, in programma questa sera alle ore 21. Si riparte dalla vittoria per 1-0 della squadra di Sarri conquistata nel match d'andata, che la mette in una posizione di vantaggio rispetto ai tedeschi per questo ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ai biancocelesti basterebbe un pareggio per passare il turno, ma in caso di sconfitta con due gol di scarto, sarebbe il Bayern ad approdare ai quarti.