Tommaso Paradiso, frecciata social a Lotito: "Da vent'anni un'era oscura"

ROMA - Momento delicato in casa Lazio, spedita in ritiro dal presidente e sommersa di fischi all’Olimpico dopo la sconfitta contro l’Udinese. E sui social arriva pure l’attacco di Tommaso Paradiso, cantante e grande laziale biancoceleste: "Parlo da tifoso, anche io come molti di voi sono innamorato di una squadra di calcio. É andata così. Purtroppo 20 anni fa sulla mia squadra si è abbattuta una tragedia, al di là del mero risultato sportivo”. Attacco nemmeno tanto velato al presidente Lotito. L’ex leader dei Thegiornalisti continua: “Chi non tifa la mia squadra non lo può capire. È da circa 20 anni che da tifoso vivo nel buio, in un'era oscura e chissà quando finirà... Un abbraccio a tutti i tifosi innamorati della propria squadra".