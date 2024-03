Diretta Lazio, Sarri si è dimesso: segui la giornata LIVE

Maurizio Sarri si è dimesso da allenatore della Lazio . Fatale il ko di lunedì sera contro l'Udinese. Ultime ore tormentate all'interno della società biancoceleste, poi la decisione del tecnico comunicata alla squadra nel primo pomeriggio. La società ha accettato le sue dimissioni. Ora si attende il comunicato ufficiale. Klose, Rocchi e Tudor prime idee per il sostituto.

16:37

Fabiani, Bianchi e Sarri al centro sportivo di Formello

Il ds, il team manager e il tecnico della Lazio sono all'interno e attendono l'arrivo del presidente Lotito.

16:21

Da Tudor a Rocchi: le idee per la panchina

Chi sostituirà Sarri? Tante idee: una di queste è Igor Tudor, già in passato accostato alla Lazio. Oltre a lui in lizza ci sono Tommaso Rocchi (attuale tecnico dell'U14) e Miro Klose (l'anno scorso alla guida degli austriaci dell'Altach). Ci sono poi le ipotesi di Marco Parolo e Senad Lulic, con uno dei due che potrebbe essere scelto come possibile 'traghettatore' in attesa di una soluzione definitiva. (LEGGI TUTTO)

16:12

Lazio, un mese dal sogno quarti

Sembra passata un'eternità dalla notte di San Valentino, 14 febbraio, quando la Lazio superò 1-0 il Bayern grazie al rigore di Immobile. La squadra sognava i quarti Champions, sfumati martedì scorso. Poi l'ennesimo ko in campionato e la scelta di Sarri di dimettersi.

16:00

La Lazio ha accettato le dimissioni

La Lazio ha già accettato le dimissioni di Sarri. Ora parte subito il valzer degli allenatori. Tante idee: l'ex Tommaso Rocchi, già tecnico dell'Under 14, ma ci sono anche altre suggestioni come Klose, Lulic o Parolo per arrivare a giugno. Tutti ex Lazio. Un'altra idea è quella di Igor Tudor.

15:53

Lazio, attesa per comunicazioni ufficiali

Si attendono comunicazioni ufficiali, ora, da parte della Lazio. Futuro sospeso per la panchina biancoceleste con la squadra che tornerà in campo sabato alle ore 20.45 per la trasferta contro il Frosinone.

15:48

Sarri era alla Lazio dal 2021

Maurizio Sarri si era legato alla Lazio nel 2021. Questa era la sua terza stagione in biancoceleste dopo le precedenti avventure con Chelsea e Juventus dopo l'exploit di Napoli.

15:39

Lazio, i nomi del possibile sostituto

Da ore circolavano nomi dei possibili sostituti di Sarri, ora con le dimissioni è caccia all'erede. Tornano in ballo i nomi di Tudor o la soluzione-ponte Klose. Scaloni non sembra un sogno praticabile in corsa.

15:28

Lazio, pesa il nono posto in Serie A

La Lazio in campionato è nona a 40 punti a -11 dal quarto posto ed è reduce da tre ko di fila contro Fiorentina, Milan e Udinese. L'ultima vittoria il 22 febbraio contro il Torino.

15:24

Fatali le ultime due gare

Decisione, quella di Sarri, maturata dopo le ultime due gare, il ko in Champions con eliminazione agli ottavi contro il Bayern e poi il 2-1 all'Olimpico contro l'Udinese di lunedì sera.

Formello