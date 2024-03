Sarri, il retroscena sull'addio alla Lazio: la telefonata con Lotito

La ricostruzione dell'addio di Sarri

Mau si è dimesso alle 14.50, appena arrivato a Formello. Aveva annunciato al diesse Fabiani le sue intenzioni. Insieme sono andati dalla squadra, riunita in palestra. Ha chiarito la sua posizione, ha scelto di lasciare perché era convinto che i giocatori (non tutti) non lo volessero più nonostante si dicesse il contrario. «Troppi di voi non fanno più ciò che facevano l’anno scorso», sarebbe stata una delle frasi pronunciate da Sarri, sicuramente la riflessione più profonda e dura che l’ha spinto a lasciare. «Potete ancora risollevarvi», un altro passo del suo intervento. Da Comandante non sentiva più di essere determinante. Un gruppo di 4-5 senatori l’ha raggiunto poco dopo, ha provato a fargli cambiare idea. Alcuni tentativi di persuasione sono stati considerati da Sarri come artefatto, gesti troppo manierati da parte di certi giocatori di cui intuiva da tempo insofferenza. Sarri avrebbe ascoltato le parole di un paio di big, quando hanno preso la parola altri di loro avrebbe lasciato la stanza. Con Lotito c’è stata solo una telefonata. Il presidente era in Senato. Sarri, a bordo del suo Suv, ha lasciato il centro sportivo alle 17. La faccia era svuotata. La società non s’aspettava le dimissioni. Sarri fino a pochi giorni fa aveva espresso l’intenzione di proseguire fino al 2025 e Lotito temeva di doverlo pagare profumatamente. «La fiducia della società la sento quotidianamente», era stata la reazione di Mau al comunicato del club. «Lazio conferma la totale fiducia nell’allenatore precisando che ha un contratto in scadenza nel 2025», era stata la nota di Lotito. Nella corsa della vita in pochi giorni Sarri e la Lazio hanno rotolato verso la fine. Di finzioni di verità ce ne sono state troppe in questi anni.