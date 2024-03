Panchina Lazio: un tris di nomi per il futuro

ROMA - I «Ho semplicemente dato la mia disponibilità alla società, che mi ha prospettato questa possibilità», la precisazione dell’ex vice Comandante. Sarri, dimissionario, ha trovato un accordo consensuale con Lotito, prevede la riscossione dello stipendio fino a giugno, l’ultimo anno di contratto è stato strappato, pesava per 4 milioni netti più bonus, al doppio per la Lazio. Allo staff non ha chiesto di presentare le dimissioni per tutelarlo fino alla scadenza del 2025. Martusciello, 300 mila euro di ingaggio netti, martedì sera aveva assicurato a Lotito la volontà di andare avanti, anche fino a giugno. Il resto dello staff, dopo una notte di riflessione, prima ha garantito la sua presenza solo fino a sabato, poi ha iniziato a trattare la risoluzione dei contratti, consentirà di incassare una buonuscita. E’ una scelta di principio. Ma non è detto che a Frosinone si presentino tutti i collaborati tecnici di Sarri, i preparatori atletici e dei portieri. Si saprà oggi. Potrebbero lasciare prima, ieri erano incerti sul da farsi. Se lasceranno, lo staff sarà ricomposto con figure interne. Martusciello, da lunedì, se ancora in carica, sarebbe solo. La scissione dello staff di Sarri appare indicativa del momento, sembra marcare distanze che si sarebbero create già prima dell’addio di Mau. Pezzi che forse erano destinati a frantumarsi. l traghetto è affondato, il nuovo traghettatore con lui. Il Caronte della Lazio resta Giovanni Martusciello , per ora fino a Frosinone. E’ il numero due di Sarri diventato numero. Ha raccolto questa eredità a tempo portando sulle spalle un peso tecnico e umano. Restare è stata una decisione di compromesso, una di quelle che segnano, affliggono e possono apparire opportunistiche, da voltagabbana:, la precisazione dell’ex vice Comandante. Sarri, dimissionario, ha trovato un accordo consensuale con Lotito, prevede la riscossione dello stipendio fino a giugno, l’ultimo anno di contratto è stato strappato, pesava per 4 milioni netti più bonus, al doppio per la Lazio. Allo staff non ha chiesto di presentare le dimissioni per tutelarlo fino alla scadenza del 2025.Il resto dello staff, dopo una notte di riflessione, prima ha garantito la sua presenza solo fino a sabato, poi ha iniziato a trattare la risoluzione dei contratti, consentirà di incassare una buonuscita. E’ una scelta di principio. Ma non è detto che a Frosinone si presentino tutti i collaborati tecnici di Sarri, i preparatori atletici e dei portieri. Si saprà oggi. Potrebbero lasciare prima, ieri erano incerti sul da farsi. Se lasceranno, lo staff sarà ricomposto con figure interne. Martusciello, da lunedì, se ancora in carica, sarebbe solo. La scissione dello staff di Sarri appare indicativa del momento, sembra marcare distanze che si sarebbero create già prima dell’addio di Mau. Pezzi che forse erano destinati a frantumarsi.



La scelta di Lotito e Fabiani per la panchina