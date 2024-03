Lazio, le ombre di Formello

Si erano creati due partiti dentro la Lazio: uno schierato accanto a Sarri e l’altro sempre più gelido nei confronti del capo. Sostituzioni contestate, dubbi sul modulo e sui carichi di lavoro. Non è servita neppure la cena organizzata dal tecnico, dopo la sconfitta di Firenze, per ritrovare lo stesso binario. Distanze e malumori che non avrebbero giustificato, nei ragionamenti di Sarri, la scelta di un compromesso: quello di continuare un rapporto sfilacciato, avariato, con troppi tarli. Ecco perché ha presentato le dimissioni, lasciando in eredità il secondo posto dello scorso campionato, l’ottavo di Champions raggiunto in questa stagione e una semifinale di Coppa Italia da giocare in aprile con la Juve. Quasi tre anni che hanno portato risultati prestigiosi e profitti economici, anche se qualcuno ricorda soltanto i quattro milioni netti che guadagnava a Roma. La Lazio non arrivava dietro ai campioni d’Italia dal 1999: dai tempi di Eriksson e Cragnotti, di Nesta e Vieri, di Mihajlovic e Salas. Ma le parole di ieri sera del senatore Lotito, davanti alle telecamere del Tg1, raccontano in modo ruvido e spietato anche un’altra verità: “È stato tradito dal comportamento di alcune persone, c’è qualcosa di strisciante all’interno del gruppo”. Riflessioni che mettono in discussione i recenti tweet al miele e i messaggi su Facebook che tanti calciatori hanno inviato a Sarri, come forma di ringraziamento e gratitudine.