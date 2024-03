Lotito: “Immobile aggredito? Io sotto scorta da vent’anni e non faccio clamore”

ROMA - "Preoccupato per Immobile? A me succede tutti i giorni, vivo sotto scorta da 20 anni". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ospite alla lezione tenuta dall'ex biancoceleste Guglielmo Stendardo alla sede di Giurisprudenza dell'università Luiss, ha commentato l'aggressione subita dall'attaccante e capitano della Lazio. "Se lei prendesse il mio cellulare - sottolinea Lotito - troverebbe 500.000 minacce di morte a me e alla mia famiglia. Tutti i giorni. Eppure non è che faccia tutto questo clamore, o mi sbaglio? Punto e basta, non dico altro".