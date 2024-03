Mercato Lazio, Lotito junior vola in Brasile: ecco perché

Alla ricerca di gioiellini. Missione in Brasile per la Lazio: una mini-delegazione è sbarcata in Sudamerica con l’obiettivo di scovare talenti di prospettiva e utili al progetto. Amarildo, attaccante biancoceleste nella stagione 1989-90, ha accolto ieri Enrico Lotito, dg della Primavera e della squadra Women, e Roberto Gasparri, collaboratore del ds Angelo Fabiani e capo scouting del settore giovanile. L’ex calciatore aiuterà il club nel lavoro di scouting e di osservazione dei baby brasiliani. Per favorire il “monitoraggio” è stato anche organizzato un torneo chiamato “Lazio Cup Sub-20” a cui parteciperanno quattro squadre giovanili pauliste: il Club Atletico Guaçuano, il Guaranì Futebol Clube, l’Esporte Club XV de Novembro-Piracicaba e il Cosmopolitano Sports Ltda. La competizione è scattata ieri con protagonisti in campo ragazzi classe 2005, 2006 e 2007, cioè in età utile per un eventuale innesto in Primavera.