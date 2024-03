Lazio, Lotito: "La scelta di Tudor non è stata fatta a caso"

Intervenuto al termine della gara Lazio Women-Freedom, gara di Serie B femminile terminata 4-0 per le biancocelesti, Claudio Lotito ha commento la scelta di affidare la panchina del club a Igor Tudor: "La scelta che ho fatto è stata non programmata, ma nel momento in cui si è verificata l’emergenza. Ho fatto una scelta ponderata, sono contento e convinto".