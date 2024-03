Lazio, Guendouzi: "Sarri? Il suo addio mi ha scioccato". Su Tudor...

LIONE (FRANCIA) - " L'addio di Sarri? Ne sono stato un po' sorpreso e scioccato perché ha fatto un gran lavoro , portando la Lazio al secondo posto in uno dei migliori campionati al mondo, arrivando agli ottavi di Champions e in semifinale di coppa Italia". Così il centrocampista biancoceleste, Matteo Guendouzi , commenta l'addio del tecnico toscano alla Lazio . Intervistato dal quotidiano francese 'Le Parisien', il classe 1999 di Poissy , attualmente impegnato con la Nazionale di Didier Deschamps , ha anche sottolineato che "va rispettata la scelta di Sarri. Ha preferito fare un passo indietro perché pensava che fosse meglio per la squadra".

Lazio, Guendouzi: "Sarri mi ha fatto crescere"

L'ex giocatore dell'Olympique Marsiglia ha speso parole al miele per l'ex allenatore della Lazio: "Ho potuto lavorare con Maurizio Sarri, un grande allenatore, esigente come Emery, Arteta, Sampaoli o Tudor. In sette mesi alla Lazio mi ha fatto crescere molto tatticamente. Prima ero meno disciplinato e avevo la tendenza a correre un po' ovunque. Ormai so posizionarmi meglio e dosare le forze", le parole di Guendouzi che poi ritorna sul suo trasferimento a Roma: "Ho cambiato maglia d'estate e avevo bisogno di adattarmi a un nuovo ambiente e a un nuovo campionato, ma penso che il ritorno in nazionale ricompensi la costanza delle prestazioni nel club. Sapevo che c.t. Deschamps continuava a seguirmi. Me l'ha pure detto e si è complimentato per le mie prestazioni con la Lazio".

Lazio, Guendouzi: "Tudor? La sua idea di calcio è esplosiva"

Il centrocampista francese ha anche parlato del nuovo allenatore della Lazio, Igor Tudor, con il quale ha già lavorato all'OM: "Tudor ha fatto cose belle al Marsiglia, anche se nel finale della scorsa stagione fu un po' complicato per tutti e non siamo riusciti ad arrivare secondi, piazzandoci terzi. Ma Tudor aveva fatto bene anche al Verona e la sua idea di calcio può far danni alle altre squadre di Serie A".