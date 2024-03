Pedro svela il nome della figlia: cosa ha deciso

ROMA - Pedro e la compagna Patricia hanno scelto il nome della loro bambina. Si chiamerà Adriana. Qualche giorno fa sui social il calciatore della Lazio aveva postato le immagini del gender reveal in cui conosceva il sesso della bambina. Pedro, già papà di tre bambini, è pronto ad accogliere la prima femmina in famiglia. E il futuro con il club biancoceleste è tutto da scoprire. Contratto in scadenza a giugno, chissà se vorrà prolungare ancora. Il prossimo luglio compirà 37 anni, forse l’età perfetta per tornare a Tenerife, la sua terra natia. Un sogno mai nascosto.