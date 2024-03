Tare e il retroscena sull'addio alla Lazio: "Non c'entra Lotito..."

Igli Tare è tornato a parlare dopo l'addio alla Lazio , avvenuto al termine della scorsa stagione. Intervistato da Kicker, l'ex dirigente biancoceleste ha svelato diversi retroscena legati agli ultimi momenti vissuti nella Capitale: "Dopo aver lasciato la Lazio, mi sono rilassato e ho passato molto tempo in famiglia. Questo è stato importantissimo dopo il lungo ed estenuante periodo alla Lazio. Il nostro centro di vita rimane Roma , ma da qualche mese ho ricominciato a viaggiare molto e a guardare il calcio in tutta Europa . Naturalmente nei grandi campionati, ma anche in Grecia o Turchia".

Tare e l'addio alla Lazio: il retroscena

Tare ha proseguito: "Se ho lasciato la Lazio per divergenze con Lotito? Non è vero. Avevo già annunciato internamente con più di una stagione di anticipo che non avrei più prolungato il contratto in scadenza perché avevo bisogno di una pausa. Per me è stato estremamente importante lasciare la Lazio ai massimi livelli, come seconda classificata e partecipante alla Champions League. Quando ho iniziato, le cose sembravano completamente diverse, sia atleticamente che finanziariamente. La Lazio resterà sempre speciale nella mia vita. Ma questo non fa alcuna differenza nel modo in cui mi identifico con il mio lavoro quotidiano".

Quale sarà il futuro di Tare?

"Amo il calcio, far crescere giocatori, squadre e club. Se il progetto è giusto, sono fortemente motivato a lavorare ovunque. Un club dovrebbe avere grandi ambizioni e voler competere per posti internazionali, se possibile. Ma per me è altrettanto importante raggiungere questi obiettivi in ??modo sostenibile ed economicamente valido. Acquisire giocatori a prezzi relativamente bassi per poi rivenderli dopo un po’ a prezzi decisamente più alti è stata la grande forza trainante e la base del nostro continuo sviluppo alla Lazio nel corso degli anni. Anche se un manager è il principale responsabile del successo dei professionisti, dovrebbe sempre avere una visione olistica del suo club. Penso che un’accademia ben funzionante sia essenziale. Durante la mia permanenza alla Lazio, 49 giocatori in totale hanno fatto il salto dalle giovanili a quelle professionistiche. Non tutti sono arrivati ????lì in modo permanente, alcuni di loro sono finiti anche nel 2° o 3° campionato. Ma un buon lavoro giovanile nel proprio club è una merce di scambio inestimabile: dal punto di vista sportivo, economico e culturale. A proposito, anche per quanto riguarda la formazione dei formatori".

Tare e la possibilità di approdare in Bundesliga

"La Bundesliga è e rimane estremamente attraente, con tutto ciò che ne consegue. È il legame tra tifosi e club che rende la cultura tedesca così speciale. L'atmosfera negli stadi è unica e esercita un enorme fascino su molti giocatori e dirigenti. Anche su di me. Potrebbero esserci aspetti individuali che ti attraggono di più in altri paesi o campionati. Ma è importante rispettare le caratteristiche culturali ovunque. E non dimenticare: l'organizzazione e le infrastrutture sono un altro grande vantaggio della Bundesliga".