Diretta Tudor: interviste e conferenza stampa dopo Lazio-Juve LIVE

ROMA - Debutto vincente sulla panchina della Lazio per Igor Tudor , che ha iniziato la sua avventura in biancoceleste nella 30ª giornata di Serie A superando per 1-0 all'Olimpico la Juve , prossima avversaria anche nella doppia semifinale di Coppa Italia. Segui in diretta le dichiarazioni del tecnico croato ai microfoni delle tv e in conferenza stampa ...

21:05

Tudor e la battuta su Marusic: "È un'ala, non un terzino"

Con il suo gol al 93' Marusic ha steso la Juve e regalato a Tudor un esordio col botto alla guida della Lazio. E il tecnico croato lo ha elogiato così dopo il match: "Marusic ha fatto un gran gol da ala vera, dovevo arrivare io per far capire che è un’ala e non un terzino - ha detto il tecnico biancocelste scherzando ai microfoni di Dazn -. La mia reazione al suo gol? Non si capisce nulla in quel momento, quel gol è veramente stupendo".

20:58

Tudor e la nuova Lazio: "Modulo? Conta lo stile"

Così in conferenza stampa Igor Tudor ha risposto a una domanda sul modulo della sua Lazio, che nel match contro la Juve è parsa cambiare pelle più volte passando dalla difesa a tre a quella a quattro e viceversa in base ai momenti: "Voi siete fissati con i numeri - ha detto il tecnico biancoceleste - mentre quello che conta secondo me è lo stile di gioco. Noi cerchiamo di mandare avanti il maggior numero di giocatori possibili, anche se sapevamo che oggi affrontavamo una Juve molto forte in contropiede e quindi qualcuno lo abbiamo trattenuto di più".

20:54

Tudor sulla Coppa Italia: "Cambierà tutto e niente"

"Questa è un'ottima ripartenza, ci darà fiducia per le prossime partite": così parla Igor Tudor in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta contro la Juve all'Olimpico al suo debutto sulla panchina della Lazio: "Cosa cambierà martedì nell'andata della semifinale di Coppa Italia? Tutto e niente - ha detto il tecnico biancoceleste -. Sarà solo il primo round e quindi c'è una differenza, ma in campo si darà il massimo anche se c'è poco tempo per recuperare e preparare la partita".

20:42

Tudor su Immobile: "L'ho visto motivato"

Queste le parole di Tudor su Immobile, che ha inserito nell'ultima mezz'ora del match vinto dalla Lazio contro la Juve all'Olimpico: "Sapeva che non avrebbe iniziato perché avevamo parlato ed è entrato bene, l'ho visto motivato - ha detto il tecnico biancoceleste ancora ai microfoni di Dazn -. In questi mesi vuole dare il massimo per tanti motivi". Elogi anche per Felipe Anderson, a cui ha cambiato più volte posizione in campo: "Un professionista esemplare che non si risparmia mai garantendo comunque grande qualità, cosa volere di più?"

20:39

Tudor promuove Kamada: "La sua una gara importante"

Igor Tudor promuove Kamada, fin qui 'oggetto misterioso' della Lazio che lui ha rilanciato da titolare: "Daichi ha fatto una gara importante - ha detto ai microfoni di Dazn, come ho già detto forse questo tipo di calcio si adatta meglio alle sue caratteristiche. Ma in generale mi è piaciuta l'intensità della squadra".

20:37

Tudor esalta la sua Lazio: "Contento per i ragazzi"

Igor Tudor si presenta ai microfoni di Dazn dopo il debutto vincente alla guida della Lazio, che ha battuto 1-0 la Juve all'Olimpico: "Non si poteva partire meglio, sono contento per i ragazzi che l'hanno interpretata nel miglior modo possibile nonostante il poco tempo e il rientro dei nazionali all'ultimo momento. Il gol alla fine? Non credo alla fortuna ma solo al lavoro e le conseguenze del lavoro si vedono poi in partita. Alla squadra avevo chiesto di ripartire in modo serio e in modo forte, ripeto: sono contento per i ragazzi".

20:28

Pedro applaude la Lazio: "Fatto quello che ci ha chiesto Tudor"

In attesa di Tudor a Dazn parla Pedro, schierato titolare dal nuovo tecnico della Lazio nel match vinto contro la Juve all'Olimpico: "Ci ha chiesto di pressare alto e lo abbiamo fatto bene. È una partita importante contro una Juve che affronteremo tra tre giorni nella semifinale di andata in Coppa Italia e quella sarà un'altra partita. Sono una squadra molto fisica e forte in contropiede, soprattutto con Chiesa. Questa vittoria è arrivata alla fine ma penso sia stata meritata, era importante per noi e per i tifosi". Così sulla posizione da trequartista che gli ha assegnato il nuovo tecnico: "Da tanto non giocavo in questo ruolo, soprattutto dall'inizio e sono contento. Forse ora per me è meglio giocare vicino alla punta senza dover fare tutta la fascia, ma Tudor mi può utilizzare dove vuole". Chiusura sul prossimo derby di campionato: "Prima pensiamo alla Coppa Italia, poi penseremo alla Roma".

20:20

Allegri avvisa la Lazio: "Ci rialzeremo in Coppa Italia"

Aspettando Tudor c'è Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn: "Nelle ultime giornate stiamo facendo male dal punto di vista dei risultati - ha detto il tecnico della Juve -, per fortuna abbiamo dei punti di vantaggio sulla quinta. Dobbiamo centrare l'obiettivo della Champions e lo centreremo, fosse anche all'ultima giornata. Ai ragazzi non devo rimproverare niente, anche se siamo amareggiati per come è arrivato il ko e per quella palla gestita male nel finale. Ora bisogna passare questo momento e ribaltarlo, già da martedì con la semifinale di andata della Coppa Italia in cui affronteremo ancora alla Lazio". (LEGGI TUTTO)

20:12

Lazio, la gioia di Marusic: "Il mio gol più bello"

In attesa delle parole di Igor Tudor ai microfoni di Dazn si è presentato Marusic, autore al 93' del gol che ha consentito alla Lazio di battere 1-0 la Juve all'Olimpico nella 30ª giornata di campionato: "È il mio gol più bello - ha detto il montenegrino - sono contento per i tanti tifosi che sono venuti. Ora testa alla sfida di Coppa Italia (ancora contro la Juve, a Torino nella semifinale di andata ndr) e poi al derby con la Roma".

20:02

Attesa per le parole di Tudor dopo Lazio-Juve

Attesa per le dichiarazioni di Igor Tudor dopo la partita dell'Olimpico tra Lazio e Juve, debutto sulla panchina biancoceleste del tecnico croato che tra poco parlerà ai microfoni delle tv e in conferenza stampa.

