Lazio, clamoroso rigore negato alla Primavera. I tifosi: "Arbitrava Di Bello?"

Non bastavano le proteste degli uomini di Tudor dopo la direzione di gara di Colombo , finito nel mirino delle critiche per la mancata concessione di un rigore dopo una strattonata di Bremer ai danni Zaccagni. Al campo Fersini, nel corso della sfida Primavera tra Lazio e Sampdoria , l'arbitro Centi ha sorvolato su un netto intervento del doriano Malanca ai danni di Sardo.

Lazio-Sampdoria, social scatenati

L'arbitro, non solo non ha concesso il rigore ai biancocelesti, ma ha addirittura fischiato un fallo a favore della Sampdoria. Una decisione che ha scatenato le proteste dei tifosi della Lazio, che sui social si sono scatenati: "Ma per caso arbitrava Di Bello?", hanno scritto in molti, ricordando la direzione arbitrale del direttore di gara durante Lazio-Milan.