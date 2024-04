Zaccagni, un chiaro messaggio verso il derby

ROMA - Pochi minuti di partita contro la Juventus, poi l’ennesimo crack alla caviglia: Mattia Zaccagni è stato corretto a lasciare il campo dopo uno scontro di gioco con Gatti. L’attaccante biancoceleste ha effettuato questa mattina gli esami strumentali che hanno escluso fratture all'articolazione, ma per Tudor non ci sono buone notizie in vista del derby.