Cana: “Alla Lazio mi hanno scoperto un problema al cuore”

ROMA - Lorik Cana è stato alla Lazio per quattro anni, dal 2011 al 2015. Poi l’addio per andare a giocare al Nantes una sola stagione e chiudere la carriera in Francia. Ai microfoni di Colinterview - Oh My Goal, l’ex difensore ha raccontato un particolare inedito riferito alla sua esperienza a Roma: “Nel 2015 mi è stata diagnosticata una malattia del muscolo cardiaco. Mi mancava un anno di contratto con la Lazio, avevo 32 anni. Venivo da un'ottima stagione a Roma: eravamo arrivati terzi in campionato e in finale di Coppa Italia. Io avevo trascorso buona parte della stagione con De Vrij al centro della difesa e alla fine si è scoperto questo problema. Mi sono ritrovato in una situazione totalmente nuova che prima non conoscevo".