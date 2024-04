Lazio, il derby di Tudor: quel gesto di Totti la motivazione in più

A E poi, evviva, il derby, a chiusura della settimana più crudele e dantesca della sua vita. Sapeva quello che lo aspettava e non ha avuto paura. Igor, cuore impavido, ha raccolto al volo l’invito di Lotito e Fabiani, è balzato in sella alla ll’inferno e ritorno. Esordio da record del mondo per Tudor. La Juve due volte in cinque giorni, fino a uscirgli dagli occhi.. Sapeva quello che lo aspettava e non ha avuto paura. Igor, cuore impavido, ha raccolto al volo l’invito di Lotito e Fabiani, è balzato in sella alla Lazio senza curarsi del calendario e senza vie di mezzo ha avviato una rivoluzione con prova su strada, allenando-giocando. Tudor non ha voluto che la sua squadra nascesse da una costola della squadra di Sarri, ma che fosse subito a sua immagine e somiglianza. Per rendere ancora più proibitiva la missione ha avviato un doppio percorso: partite della vita per raddrizzare la stagione ed esami di mercato per programmare la prossima.

L'impatto di Tudor con la Lazio

L’impatto. Animo, laziali. Sia come sia, ha solo pensato il gigante croato. «Juve due volte e la Roma, bello così», è stato il commento al trittico di partite che lo attendeva. Le sta preparando e vivendo tutte in fretta e furia tra sospiri e boccate d’ossigeno. La prima è stata sorprendente per scatto nel futuro, nella seconda la Lazio è tornata indietro di colpo. Per la terza serve un nuovo slancio. «Tre tempi su quattro sono stati giocati alla grande», ha sottolineato Tudor trovando un senso al ko di Coppa Italia. Il quarto tempo fallito è il secondo di Torino, ha visto una Lazio frastornata concedere campo alla Juve. Al di là degli scompensi tattici emersi rispetto a sabato scorso continua ad essere un problema la discontinuità della squadra nelle settimane più lunghe, complesso con cui è costretto a fare i conti ogni allenatore.

L'approccio nel derby e quel gesto di Totti...