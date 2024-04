Tudor diretta dopo Roma-Lazio: segui la conferenza stampa dopo il derby LIVE

ROMA - La Lazio ko nel derby, alla Roma basta un gol di Mancini per trovare i 3 punti. Biancocelesti a bocca asciutta e ora la corsa all’Europa si complica di nuovo. Il tecnico Igor Tudor parla alle tv e in conferenza stampa per commentare la sua prima stracittadina.

Roma-Lazio 1-0: tabellino e statistiche

21:48

Immobile su Tudor

"Cambiare in corsa e l’addio di Sarri ci ha scombussolato, non siamo riusciti a capovolgere la situazione dal punto di vista emotivo e poi portiamo queste sensazioni in campo".

21:34

Castellanos dopo il derby: "Siamo tristi"

"Siamo tristi. Questa partita la dovevamo vincere per noi e per i tifosi. È un derby che si sente tanto in città e non siamo contenti. Loro non sono stati superiori, ma questo è il calcio e un errore ti può rovinare la vita. Abbiamo auto occasioni per segnare ma non ci siamo riusciti. Ora pensiamo alla prossima settimana e alla prossima partita e vediamo che succede". Queste le parole dell'argentino a Lazio Style Channel dopo il derby.

21:24

Tudor a Lazio Style Channel dopo il derby

"Ci dispiace, il derby è sempre il derby. I ragazzi sono dispiaciuti, ma ora voltiamo pagina e ci mettiamo a lavorare. È stata la terza gara in sette giorni, ci manca ancora un po' di perciolosità in avanti. Infortuni? Lo sapevamo, però non ci sono da trovare alibi. Da lunedì inizieremo a lavorare forte e a migliorare".

21:17

Immobile e la polemica contro Mancini

Il bomber della Lazio, nel post partita, ha commentato l'episodio che ha visto protagonista Mancini sotto la Curva Sud. Qui le parole dell'attaccante biancoceleste.

21:08

Tudor e il commento sulla rosa

"Qui c'è qualche giocatore che ha più partite che allenamenti con me, non è un alibi, ma è una cosa che va valutata. Bisogna migliorare in fretta già per venerdì certe cose e poi quando incontri Roma e Juve in pochi giorni tutto diventa un po' più difficile. E poi non c'è Zaccagni, che per noi è un giocatore importante. Per me non esiste altro che l'allenamento: io sono a mille sempre, lunedì voglio un grande allenamento".

21:07

"La Roma pressa, sapevamo delle difficoltà"

"La Roma gioca in un modo che è difficile da pressare, fanno un po' di caos, sapevamo che potevamo trovare difficoltà, volevamo essere aggressivi e compatti, ma loro hanno 3-4 giocatori con più gamba e fisicità. Se qualche giocatore ha la testa altrove? É una sua idea (riferito al giornalista che ha fatto la domanda, ndr) che non condivido".

21:05

Tudor in conferenza sulle scelte di formazione

"Sono state tutte scelte tecniche. Dopo è sempre facile commentare. Gli altri stavano male, Isaksen stava sentendo troppo questa gara".

20:50

Tudor e i suoi obiettivi

"Sono sempre gli stessi: crescere e migliorare. Di vedere più incisività, cattiveria mantenendo equilibrio e compattezza. Non vedo l’ora che sia lunedì per lavorare e preparare la prossima gara”.

20:49

Tudor: "La Roma ha avuto più gamba"

"Avanti è evidente che facciamo fatica. I tre davanti devono fare la differenza vera con l’aiuto dei quinti. Oggi era difficile perché era la terza partita in 7 giorni. La Roma poi era difficile perché fa pressing, alzano i terzini e tutti sono in mezzo. Se tu non la prepari bene è difficile rubare la palla. Se vuoi rubarla, l’idea era di essere compatti. Non era facile oggi, per prenderli alti da dietro si doveva spaccare la linea. Abbiamo sofferto la fisicità delle seconde palle, soprattutto nel secondo tempo. Avevano più gamba di noi”.

20:47

Tudor e l'analisi post derby: "Sono ottimista"

"Devo conoscere meglio la squadra. Se fai due allenamenti non li conosci bene, c’è da migliorare tutto e di interpretare questo modo di calcio anche a livello fisico. Per reggere un calcio fisico devi lavorare due mesetti. Sono ottimista. Vedo tante belle cose con un calcio diverso. Ci vorrà un po’ di tempo, guardiamo con positività in avanti”.

20:46

Le prime parole di Tudor a Dazn

"Ci è mancato là davanti il tridente, ai centrocampisti la lucidità, il tiro e la pericolosità. Era troppo in questo momento la Roma per questa gara in 7 giorni, per il poco tempo in cui abbiamo lavorato e per le dinamiche dentro la squadra. Facciamo i complimenti a loro e torniamo a lavorare. Cambi? Ciro ha avuto dei problemini".

20:25

Mancini e la bandiera anti Lazio: è polemica dopo il derby

Il giocatore decisivo per la vittoria della Roma ha scatenato una bufera per il suo gesto davanti ai tifosi giallorossi: qui tutti i dettagli.

20:23

Il calendario della Lazio dopo il derby

La Lazio tornerà in campo venerdì 12 aprile alle 20:45 contro la Salernitana all’Olimpico. Poi trasferta a Genova esattamente una settimana dopo, venerdì 19 (18:30). Farà da antipasto al ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juve in programma il 23 aprile alle ore 21.

20:17

Derby ad alta tensione: cosa è successo con Guendouzi

Litigio tra Guendouzi e Bove, quando il centrocampista della Roma doveva ancora entrare in campo. Qui tutti i dettagli di cosa è successo.

20:10

La classifica della Lazio dopo il ko nel derby

I biancocelesti rimangono al settimo posto a quota 46 punti. L’Atalanta, con due partite in meno, è a quota 50 (sesta). Roma quinta a 55, Bologna quarto a 57. Per la Lazio la corsa all’Europa diventa di nuovo complicata.

20:02

La Lazio sotto la Curva Nord

Nonostante il ko i biancocelesti sono andati a salutare i tifosi in Curva Nord. Tanta tensione anche nel finale, al triplice fischio dell'arbitro.

19:57

Lazio ko nel derby, tra poco le parole di Tudor

I biancocelesti perdono 1-0 il derby contro la Roma, decisivo il colpo di testa di Mancini nel primo tempo. Tra poco le parole del tecnico Igor Tudor.

Roma - Stadio Olimpico