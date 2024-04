Immobile contro la Roma: "C'è chi esulta con stile e chi no"

Immobile: "C'è modo e modo per esultare"

Il capitano biancoceleste si è poi scagliato sull'esultanza della Roma dopo la vittoria, in particolare sul gesto di Mancini: "Noi innervositi? Non ne sono sicuro, ma ho visto caos per cose da derby. C’è modo e modo per esultare. C’è chi lo fa con stile e chi no”.

Immobile: "Stagione devastante per me"

Ancora sul momento della sua Lazio: “In generale, è un discorso ampio che si riassume nel fatto che non siamo stati bravi a mantenere il passo in certi momenti cruciali, per trovare il punto in più anche se non lo meriti. Tutto questo poi lo paghi. Sono abituato a pensare in positivo, ma questa stagione si abbatte anche su di me. La stagione è stata devastante per me, ma bisogna essere lucidi e vedere cosà posso dare ancora a questa maglia e come sto. I chiacchiericci ci possono stare, in passato li ho fatti scomparire appena ho iniziato a performare nuovamente. Non è facile, ho due anni di contratto e un allenatore nuovo. Finiamo bene e ripartiamo. Ultimo derby? Fin quando potrò dare qualcosa per la Lazio, visto la mia storia che non si può cancellare, vedrò. Non sarà facile, ma spero vada tutto meglio”.