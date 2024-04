Radu in curva al derby con un riferimento nazista sulla felpa: è bufera

Non solo le classiche polemiche da derby. La stracittadina lascia sempre striscichi ma quanto visto sugli spalti dell'Olimpico non può passare inosservato. Il protagonista è l'ex calciatore della Lazio Stefan Radu fotografato in Curva Nord, proprio per assistere al derby, ma con una felpa che sembra avere un chiaro riferimento nazista. In particolare è la grafia delle due S, anteposte alla scritta Lazio, a non lasciare spazio all'immaginazione.