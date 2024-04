Klose: "Sogno di allenare la Lazio. Ho già parlato con Lotito"

Miroslav Klose sogna di allenare la Lazio e spera un giorno di riuscirci. Lo ha già detto al presidente Claudio Lotito e ora segue a distanza i biancocelesti di Tudor immaginandosi un giorno in panchina all'Olimpico: "Ho incontrato Lotito per le due partite contro il Bayern in Champions. Abbiamo parlato, lui sa che io ho voglia di allenare la Lazio un giorno".