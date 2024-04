Lazio, Kamada ha un mese per restare: i dettagli dell’opzione di rinnovo

Tudor punta su Kamada, non si sa ancora se Kamada ha scelto la Lazio . L’acquisto in più del nuovo corso, totalmente fuori con Sarri, è in scadenza di contratto e deve decidere il proprio futuro. Dipenderà dal campo e non solo. Occhio ai ribaltoni di Formello, possono essere sorprendenti o forse no. Guarda caso, appena è arrivato il tecnico croato, il centrocampista giapponese ha ritrovato il posto e bisogna anche sottolineare come abbia risposto. Bene da mediano, in una posizione inattesa. Molto meno convincente nel ruolo di trequartista , come da mesi suggerivano i fautori del cambio di modulo: sono entrati presto in confusione anche loro con l’addio di Mau, che ci aveva visto lungo. Kamada, per l’ex tecnico della Lazio, ha i tempi di inserimento perché è un centrocampista intelligente, ma non possiede il passo, lo strappo e la rapidità per giocare come trequartista. Così ci spiegò a fine settembre, quando erano apparsi in modo evidente i disagi dell’ex Eintracht al posto di Milinkovic nel centrocampo a tre e gli chiedevamo se potesse essere utilizzato nel tridente. Eppure Sarri ne aveva approvato l’acquisto e ne decantava i numeri “alla Kanté” alla voce relativa ai test atletici e alle prestazioni fisiche.

L'opzione a faviore di Kamada

Quella corsa e quel contrasto si sono visti con la Juve in campionato e nella frazione di derby in cui Kamada è tornato a muoversi in posizione più arretrata. Domani, è probabile, entrerà di nuovo nel blocco dei titolari. Capiremo nelle prossime settimane se ci può essere un futuro per Daichi alla Lazio. In estate era arrivato a parametro zero e dopo tante perplessità (da parte sua) in seguito alle trattative fallite con il Milan e con il West Ham. Il giapponese firmò un contratto annuale con opzione di rinnovo per ulteriori tre stagioni a suo favore. Decisione autonoma. E’ libero di scegliere se rimanere (depositando il contratto) per mettere al sicuro il suo lavoro sino al 2027 o di andarsene in un altro club. Entro un mese o poco più si dovrebbe sapere. Kamada può esercitare il rinnovo entro metà maggio. Il termine dovrebbe essere intorno al 10 del prossimo mese, giorno più o giorno meno. Sino alla scorsa settimana, non aveva comunicato alla società le proprie intenzioni e neppure dato segnali di addio. Si guarderà intorno, è chiaro. Nelle scorse settimane lo avevano accostato al Borussia Moenchengladbach, forse per via del passato in Bundesliga. Vedremo.

Il precedente

Dal punto di vista calcistico, le prossime partite serviranno a Tudor per portare avanti il percorso di conoscenza dei giocatori. A Kamada, forse, per capire quali prospettive potrebbe avere alla Lazio se decidesse di restare. C’è un retroscena e forse in pochi (tra chi frequenta Formello) lo avevano colto nei mesi scorsi. Kamada aveva giocato da mediano (non trequartista) anche a Francoforte. I siti specializzati segnalano ben 56 presenze in carriera da centrocampista puro. Faceva coppia con Sow (quello bocciato a luglio da Sarri) il 26 ottobre 2022, girone di Champions, quando l’Eintracht piegò in casa l’Olympique Marsiglia (2-1) di Igor Tudor. Segnò Kamada dopo 3 minuti, pareggio di Guendouzi, raddoppio di Kolo Muani. Anche al Velodrome, nella partita d’andata (0-1 per l’OM), Kamada aveva giocato mediano. Il tecnico croato se lo ricordava benissimo e da lì è ricominciata la nuova vita laziale di Daichi, forse non al capolinea ma appena all’inizio.