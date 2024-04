Lazio, Lotito contro Luis Alberto: "Non sono matto, porti una squadra"

Non è tardata ad arrivare la risposta di Lotito alle dichiarazioni di Luis Alberto che a sorpresa ha annunciato di voler interrompere l'esperienza alla Lazio . Intervistato dall'Adnkronos, il presidente ha sottolineato: “Luis Alberto probabilmente vuole andare via gratis . E invece no, ha un contratto di quattro anni, è un tesserato. Porti lui la squadra che lo vuole”.

Lotito su Luis Alberto: "Deve trovare una squadra che se lo compri"

Lotito ha poi proseguito: “Lui ha preteso un rinnovo l’estate scorsa, è il secondo giocatore più pagato della Lazio, il contratto viene sottoscritto obtorto collo, lui chiede altro, non si presenta al ritiro, come ricorderete tutti. E ora se ne esce con questa cosa, all’improvviso e senza dir nulla alla società. Se vuole andare via deve trovare la squadra che se lo compri. Siamo una società quotata in borsa – ricorda il patron biancoceleste – queste sono cose che determinano danni d’immagine ed economici. Lasciarlo andare a parametro zero da una società quotata significa depauperare il patrimonio e io mica sono matto, gli azionisti mi ammazzerebbero e avrebbero ragione”.